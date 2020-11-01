فيفا يهنئ الأهلى بالتتويج بالدورى: اللقب الــ42 عن جدارة.. أقوى هجوم ودفاع

هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى وجماهيره بعد التتويج بلقب الدورى المصرى للمرة الـ 42 فى تاريخه عقب انتهاء الموسم الكروى 2019 / 2020 أمس السبت. وكتبت الصفحة الرسمية لـ"فيفا" على موقع تويتر، "الأهلي بطل الدوري المصري 2019-2020 عن جدارة! .. اللقب 42 رقم قياسى.. 74 هدفا أقوى هجوم.. 8 أهداف عليه أقوى دفاع.. 89 نقطة رقم قياسى جديد.. 28 فوز عادل رقمه القياسي لنفس الموسم".

وواصل الأهلى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.