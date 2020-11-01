شعراوي: تنفيذ 85 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي في 106 قرى بتكلفة 305 ملايين جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ حوالى 85 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجًا بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه فى 106 قرى ومناطق فقيرة في 18 محافظة هى "الجيزة والقليوبية والإسكندرية والأقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقاهرة والسويس والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية وأسيوط".

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الفقيرة، خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى والمراكز، ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات، وبالتالى لا يتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأشار إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد على 40 جنيها كقسط شهرى لكل مشترك، موضحًا أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى باقى القرى والمراكز.