التمثيل العمالي بأبوظبي يشارك أبناء الجالية المصرية احتفالاتهم على أنغام الأغاني الشعبية

قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتواصل مع ما يقرب من 120 مصريا حضروا عيد ميلاد إحدى سيدات الجالية، في إطار التواصل مع الجالية المصرية وأبنائها، التي يدعو إليها دائما وزير القوى العاملة محمد سعفان، وعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، لتحقيق الترابط الأسري ممتد الجذور، وهو الحبل الوطيد بين مصر والمصريين من خلال تمسكهم بمبادئهم وعاداتهم التى تجلت فى حفل عيد الميلاد الذي أقامته إحدي سيدات الجالية وتدعى نهاد.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن المحتفى بها حافظت على الأصالة والروح والأغاني المصرية الشعبية التي تتردد في أعياد الميلاد، وكانت فرصة للتواصل مع الجالية وتزويدهم بتليفونات مكتب التمثيل العمالي، للتواصل والاطمئنان على كل أبنائنا وفتح قنوات تواصل معهم ومشاركتهم مناسباتهم لرفع روحهم المعنوية، خاصة بعد انتظام العمل وعودة الحياة من تداعيات فيروس كورونا.

وغادر الجموع الحفل ممتنين لحسن الاستضافة، وحرصت الجالية على التقاط صورة جماعية لهذه الاحتفالية.