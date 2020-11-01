بينهم 6 من ذوى القدرات الخاصة .. القوى العاملة : تعيين 607 شباب بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 607 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبلا مؤهل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 6 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2318 شابا، وإصدار 595 شهادة قياس مستوى المهارة.





وفى بيان رسمى، أوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزير، أن خلال شهر سبتمبر الماضى، صرفت المديرية منحا لـ 38 عاملاً بمبلغ 73 ألفا و769 جنيها لرعايتهم إجتماعياً وصحيا. وأضاف: "أجرت المديرية أيضا بشكل دورى حملات تفتيش على 158 منشأة ضمن إجراءات السلامة والصحة المهنية، ما أسفر عن تحرير 30 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1485 منشأة وعقد ندوتين توعية فى مجال المفاوضة الجماعية، و5 ندوات توعية فى مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 6 شكاوى تم بحثها بالكامل". وفى مجال التفتيش على المنشآت، للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.

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