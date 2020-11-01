بطول 11كيلو مترا .. الإسكان : استكمال تركيب محطة محولات عاجلة غرب أسيوط

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، إنه يتم العمل على استكمال الأعمال النهائية لإنشاء وتركيب محطة محولات الكهرباء العاجلة بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، مضيفا أنه سبق الإنشاء والتركيب لأعمال خط الربط الرئيسى للمحطة بطول 11كيلومترا بإنشاء عدد 42 برجا لتوفير التغذية الكهربائية للمدينة.





وفى بيان رسمى، أشار المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، إلى أنه تم إنشاء المحطة كحل عاجل لمد المدينة بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد 220/ 66/ 22 ك.ف، وبقدرة إجمالية 160 م.ف.أ". وقال رئيس الجهاز، إنه "جارٍ أيضا استكمال الأعمال النهائية لشبكة الكهرباء لمشروعى سكن مصر والإسكان الاجتماعى، وتحتوى على 17 كشك كهرباء بالمحول، وشبكة جهد متوسط بطول 16 كيلومترا، وشبكة جهد منخفض وإنارة بطول 40 كيلومترا، تمهيدا لإطلاق تيار الكهرباء لتغذية المدينة".

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