بتكلفة مليار جنيه.. برامج لإعداد وتأهيل الشباب بدنيا وفكريا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، إن المجلس القومى للشباب يستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج بتكلفة تقديرية تجاوز مليار جنيه، وتتمثل هذه البرامج فى برنامج توفير المنشآت الشبابية وبرنامج بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب لعدد مستفيدين 68 ألف مستفيد، إلى جانب برنامج تعميق المشاركة السياسية لعدد 250 ألف مستفيد، برنامج تشجيع العمل الجماعى والتطوعى لعدد 96 ألف مستفيد، برنامج تنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق الـمهارات الإبداعية واستفادة أكثر من مليون شاب من هذا البرنامج، بالإضافة إلى برنامج التوسع فى الأنشطة الترويجية لعدد 207 ألف مستفيد.





وفى بيان رسمى، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إعداد الشباب وتأهيله بدنيًا وفكريًا وتفعيل مُشاركته فى العمل الوطنى يُعد من أهم قضايا التنمية، مشيرة إلى أن الشباب يُشكّلون الشريحة الأكبر من السُكان والقوة الـمُنتِجة، الأمر الذى يجعل مُشاركتهم عاملاً فاعلاً فى تنمية الـمُجتمع وفتح آفاق واسعة للتقدّم والازدهار فى المُستقبل.

وعن الرؤية الاستراتيجية للعمل الشبابى، أوضحت السعيد أنها ترتكز على مجموعة ركائز تستهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق الـمُشاركة السياسية والـمُجتمعية فى قضايا الوطن، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل.

وأكدت، أن برامج المجلس القومى للرياضة المستهدف تنفيذها بخطة عام 20/2021 تتمثل فى برنامج توفير البنية الأساسية الرياضية، برنامج التنمية الرياضية لعدد 2,38 مليون مستفيد، برنامج الطب الرياضى لعدد 35 ألف مستفيد، برنامج الريادة الرياضية لعدد 11500 مستفيد، برنامج تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لافتة إلى أن التكلفة التقديرية لهذه البرامج تزيد على 2 مليار جنيه.

وكشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم من خلال برنامج توفير المنشأت الشبابية تطوير 18 مركزًا بالقرى الأكثر احتياجًا، تطوير 11 مركز للتعليم المدنى والمنتديات والكشافة، بالإضافة إلى استكمال 7 معسكرات ومدن شبابية، إنشاء 6 حمامات سباحة، إنشاء 25 مركز للشباب، إنشاء 158 ملعب خماسى، إنشاء 15 ملعب متعدد الأغراض بمراكز الشباب، إنشاء 13 مبنى إدارى.