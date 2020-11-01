الرعاية الصحية: استعدادات لتطبيق الخدمات الفندقية بمستشفياتها في بورسعيد

كشف د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، عن استعدادات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بورسعيد لتطبيق الخدمات الفندقية في المستشفيات، مشيرًا إلى أن الخدمات الفندقية أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من الخدمة الصحية والرعاية العلاجية بالمستشفيات بما تهدف إليه توفير الراحة النفسية والجسمانية للمريض وتحسين انطباعه عن خدمات المستشفى، والذي يسهم في وصول مستشفيات هيئة الرعاية الصحية إلى مستوى الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل وكسب ثقة المتعاملين، ومن ثَّم تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وأكد د. أحمد السبكي، أن خدمات هيئة الرعاية الصحية خدمات متكاملة، وتشمل الخدمات الصحية من حيث توفير الخدمات الطبية العلاجية والموحدة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد، ويكتمل الجزء الطبي بتلك الخدمات الفندقية التي تعكف الإدارة العامة للخدمات الفندقية بالهيئة وتبذل كل الجهود حاليًا لتطبيقها داخل المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لافتًا إلى أنه من المقرر تطبيق الخدمات الفندقية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية مستقبلًا بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر2030 بحق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بجودة وكرامة، وفي إطار خطة الهيئة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية من خلال الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية جنبًا إلى جنب خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وجعلها مقصدًا للسياحة العلاجية في مصر.

وأوضح د. شريف لاشين، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفندقية، المشرف العام على شئون مقرات الهيئة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، أن الخدمات الفندقية هي مجموعة الخدمات غيرالطبية التي من شأنها توفير معايير الراحة النفسية للمريض طول فترة تواجده داخل المستشفى بما يحسن انطباعه عن خدمات المستشفى، وتشمل أربعة محاور رئيسية وهي (الاستقبال وخدمة العملاء وهو المنوط باستقبال ومتابعة المريض من لحظة دخوله وحتى خروجه من المستشفى، الإشراف الداخلي المسئول عن مراقبة ومتابعة النظافة داخل المستشفى وخارجها وتنظيم الأثاث والديكور والصيانة غيرالطبية إلى جانب الاهتمام بالمساحات الخضراء بمحيط المستشفى وداخلها، الأغذية والمشروبات والمنوط بها تقديم الوجبات للمرضى ولكل العاملين بالمستشفى بأعلى معايير السلامة والجودة حيث يتم اختيار نوعية الطعام طبقًا للحالة الصحية للمريض فعلى سبيل المثال لا الحصر مريض السكري له وجبات طعام معينة، غير المريض الذي لا يعاني من أية أمراض مزمنة، وأخيرًا المغسلة وأهميتها في نظافة المفروشات وتعقيمها وكيِّها).

وأضاف أن هيئة الرعاية الصحية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الفندقية تستعد بكل جدية لتطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية في مستشفيات الهيئة، والتي كانت تحتاج إلى نشر الوعي بين العاملين بالمستشفيات على فن الإتيكيت والتعامل الجيد مع المرضى، حيث تم تدريب جميع أقسام مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد من الأطقم الطبية والإدارية وأفراد الأمن والنظافة على فن إتيكيت التعامل مع المرضى وذويهم، وكذلك التدريب على الإشراف الداخلي وقواعد التنظيف والمعايير الأساسية التي يجب الالتزام بها للنظافة والتعقيم سواء للغرف أو المفروشات، أما الأغذية والمشروبات فقد تم تغيير وتنويع شكل الوجبات المقدمة للمرضى وتغليف الوجبات وفقًا لأحدث معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية، هذا بالإضافة إلى عمل يونيفورم موحد وفقًا لطبيعة كل وظيفة سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية أو غيرها.

وتابع د. شريف لاشين: أنه مراعاة احتياجات بعض المرضى تم إضافة حزمة أخرى من الخدمات الفندقية.. حيث تم إنشاء وتخصيص 3 درجات إضافية للإقامة الداخلية بالمستشفى فضلَا عن الدرجات الأخرى الموجودة بالأساس، وتضم (غرف فردي مميز، الجناح الذهبي، الجناح الملكي وهو تحت الإنشاء حاليًا)، وهي خدمة إضافية بمقابل مادي عن الإقامة فقط لأنها بناءًا على رغبة وطلب المريض، وتقدم سواء للمنتفعين أو غيرالمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى أن العائد من هذه الخدمة يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها بما يزيد من القدرة على الاستمرار في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ويعود بالنفع على المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ككل.