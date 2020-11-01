سقوط أمطار غزيرة على مطروح ومدن الساحل الشمالي (صور)

شهدت محافظة مطروح، سقوط أمطار غزيرة، اليوم الأحد، على عدة مناطق مع فرحة أهالي مطروح بكميات الأمطار، خاصة مع بدء موسم زراعة القمح والشعير.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، موجها بسرعة سحب مياه الأمطار، خاصة على داخل المدن خاصة شوارع مدن مدينة مرسى مطروح، وعلى الطريق الدولى الساحلي، لتيسير حركة السير والمواصلات، مع التواصل الدائم، مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومتابعة الرد على أى بلاغات.

كما وجه محافظ مطروح، بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أى أسلاك أو كابلات كهرباء، حفاظا على سلامة المواطنين، حيث كثف مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، جهود إزالة، وسحب مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات كسح المياه، وإزالة وسحب تجمعات المياه بمناطق الجلاء، وتسليك شنايش تصريف المطر.

كما وجه محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على تنفيذ جميع الاجراءات اللازمة، لمواجهة السيول بجميع المدن، خاصة مخرات السيول ومراجعة تطهيرها وإزالة أى عوائق أمام مياه الأمطار، بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطاروتطهيرها، والاستعداد التام بكافة المعدات للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار، ورفع حالة الطوارئ، والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع أى بلاغات لتجمعات مياه الأمطار.