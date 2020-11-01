السبت المقبل.. عرض فيلم مسار العائلة المقدسة على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية

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وأضاف أنه من المقرر أن يشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرزة المرقسية ولفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت مجموعة من الإجراءات الجديدة؛ في ظل متابعة الوضع الصحي الخاص بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرّر العمل بما يلي اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، حيث تقرر استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 % من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة).
كما قررت الكنيسة تطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية، مع إمكانية تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية، وينطبق ذلك أيضًا على صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكل مستوياتها وأشكالها.
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