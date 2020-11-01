تشريعية النواب توافق على قرض سعودى بشأن مشروع جامعة الملك سلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.





ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد"، من خلال ضمان وتعزيز فرص التعليم المنصف والشامل للجميع. كان قد سبق التوقيع على الاتفاقية فى 2016 ويتم بمقتضاها تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و500 دولار أمريكى لتمويل البرنامج. ووفقا للاتفاقية يعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية طبقا لاتفاقية أبريل 2016 "937 مليونًا و500 ألف ريال سعودى"، ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودى.

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