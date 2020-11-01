شعراوى: تنفيذ 85 ألف وصلة صرف صحى بتكلفة 305 ملايين فى المحافظات

وأوضح شعراوى، فى بيان، اليوم الأحد، أن تلك الأهمال تمت فى 106 قرى ومناطق فقيرة، فى 18 محافظة، هى: الجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والأقصر، وقنا، وبنى سويف، والمنوفية، والفيوم، وسوهاج، ودمياط، والبحيرة، والقاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنيا، والشرقية، وأسيوط .

وأوضح شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولايتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالى لايتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط، وبما لايزيد على 40 جنيهًا كقسط شهرى لكل مشترك، موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى باقى القرى والمراكز.