وزيرة التعاون الدولى: سلاسل التوريد والإمداد تدعم أهداف التنمية المستدامة

ووفق بيان رسمى، جاء ذلك خلال مشاركتها فى القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة التى عقدت افتراضيًا هذا العام، تحت عنوان "شراكات مؤثرة لإعادة البناء"، فى أول مشاركة مصرية فى هذه القمة، التى ضمت أكثر من 5000 مشاركًا من أنحاء العالم، بما فى ذلك ممثلى مجتمع الأعمال والاتحادات الصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصانعى السياسات، من أجل تعزيز الحوار حول كيفية تحفيز سلاسل التوريد المستدامة، وإنشاء نظام اقتصادى يدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، خلال مشاركتها: "تحقق سلاسل التوريد أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل ودعم التجارة للبلدان النامية وهو ما يحقق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كما تحقق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة وغيرها نحو الوصول للأسواق وتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية، بجانب ذلك تعمل سلاسل التوريد على تعزيز الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك من خلال توطيد التعاون الإنمائى بين شركاء التنمية عبر زيادة التبادل التجارى وصادرات الدول النامية".

أضافت المشاط، أن سلاسل التوريد العالمية تشمل الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة والنامية، حيث يتم تجزئة عملية إنتاج السلع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية حيثما توافرت المهارات والخبرات اللازمة والتنافسية على مستوى الأسعار، وسمحت التكنولوجيا المتطورة والاتصالات بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر تعقيدًا أكثر من أى وقت مضى، لافتة إلى أن الكثير من البلدان لم تستطع التعامل مع آثار هذه المنظومة وهو ما يتطلب بناء قدر أكبر من المرونة والاستدامة.

وأوضحت، أن تعزيز سلاسل التوريد المستدامة يعتبر مهمة مشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص، حيث تلعب الحكومات دور فى ضمان استدامة سلاسل التوريد من خلال إنفاذ الإطار القانونى المناسب الذى يحمى المصلحة العامة ويدعم ممارسات الأعمال المسئولة والمراقبة المنتظمة لآداء الأعمال، بينما يعمل القطاع الخاص يعمل على معالجة تحديات التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا فى تحقيق هذه الأهداف التنموية.

ولفتت إلى الوثيقة التى أطلقها المنتدى الاقتصادى العالمى، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مبادئ النظام الاقتصادى والاجتماعى جامع الأطراف ذات الصلة، التى تضع مسؤولية مشتركة على القطاعين الحكومى والخاص وكذلك المجتمع المدنى والأكاديمى لوضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG فى محور اهتمام إدارة الأعمال، بما يضمن استدامتها، ويعزز بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة أيضًا.

وأشارت إلى أن العالم فى الوضع الطبيعى الجديد عرضة لنوع آخر من الاضطرابات، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمواجهة التحديات على أسس سليمة من خلال بناء نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر بمشاركة الأطراف ذات الصلة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تمتد لعقود، حيث تبلغ المحفظة الجارية نحو 1.35 مليار يورو من المنح تضم أكثر من 37 مشروعًا فى عدة مجالات من بينها النقل والطاقة والصحة والتعليم والبيئة، موضحة أن التعاون الإنمائى مر بمرحلة تحول عالمية، وأصبح لا يقتصر دوره على الدعم المالى، لكنه يتعلق بالشراكات الفعالة التى تضم الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، الذين يعملون معًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت: "انطلاقًا من أهمية التعاون الدولى فى هذا التوقيت فقد وضعت الوزارة استراتيجية ترتكز على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم التعاون متعدد الأطراف القائم على الشراكات ويتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموى بأهداف التنمية المستدامة"، مؤكدة أن هذه المبادئ الثلاثة تُدعم جهود الدولة لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافى مرن من جائحة كورونا، من خلال تعزيز الشراكات التنموية، والتواصل الفعال مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وسرد القصص التنموية المصرية فى المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن القمة عقدت هذا العام خلال الفترة من 26-30 أكتوبر، ومن بين المشاركين فى فعاليات القمة إلى جانب وزيرة التعاون الدولى، مارييت هيرمان، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الهولندية، وكوين دونز، المدير العام فى المفوضية الأوروبية، ويوهان فان زيل، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة تويوتا موتورز أوروبا، ومريم داو غابالا، رئيس مجلس الإشراف الدولى التابع للمنظمة الدولية Solidaridad، وصن لوهاى، مدير غرفة تجارة المعادن والكيماويات بالصين، وبيورن بونينج، وزير الدولة للعمل والشؤون الاجتماعية بألمانيا.