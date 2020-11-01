صور .. نقل 54 أسرة من إسطبل عنتر إلى الأسمرات

قالت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، إن 54 أسرة كانت تعيش بمنطقة إسطبل عنتر انتقلت إلى حى الأسمرات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء نهائيًا على العشوائيات بنهاية العام الحالى 2020.





ووفق بيان رسمى، أوضح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة مستمرة لإخلاء منطقة إسطبل عنتر، مضيفا: "تم اليوم إخلاء 8 عقارات بشارع المحطة بإجمالى 54 أسرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية". وتابع محافظ القاهرة، تسكين الأسر بحى الاسمرات فى وحدات سكنية مجهزة وكاملة التأثيث.

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