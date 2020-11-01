التأمينات: صرف نصف متجمدات العلاوات الخمس لـ1.5مليون مواطن

أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اللواء جمال عوض، الانتهاء من دراسة جميع الحالات المتضررة من عدم صرف متجمدات العلاوات الخمس وتم ضمها، مشيرا إلى أنه جرى صرف المتجمدات لأكثر من مليون ونصف صاحب معاش ومستحق، وأن التكلفة السنوية لضم العلاوات الخمس تقدر 7.5 مليار جنيه سنويا.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الهيئة، اليوم الأحد، لاستعراض آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتطوير والتحديث الإلكترونى الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمواكبة التحول الرقمى بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، كما وجه بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجارى بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وعن قانون الإعفاءات من المبالغ الإضافية، قال رئيس الهيئة إنه جرى توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وبموجبها تم إسقاط مبالغ إضافية مستحقة على الشركات بحوالى 980 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على أداء العمل فى مكاتب هيئة التأمين على مستوى الجمهورية، أوضح أنه جرى تدارك الأمر والانتهاء من مراجعة الملفات وصرف المعاشات المتأخرة لمن بلغ ست التقاعد.

وعن تأخر صرف المعاش خاصة للعاملين فى القطاع الخاص، لفت رئيس هيئة إلى أن هذا التحدى واجهته الهيئة وأن تحليل هذه المشكلة هو أن أغلب العاملين فى القطاع الخاص ينتقلون فى محافظات مختلفة وأماكن عمل مختلفة، وفى الأمر المعتاد فالمكتب التابع له محل عمل الموظف حتى بلوغه السن القانونية يجمع ملفات الخدمة من جميع المكاتب التى عمل فى نطاقها الموظف وهو أمر يستغرق وقتا كثيرا، موضحا أنه جرى ميكنة هذه العملية عبر تطبيق إلكترونى دون الانتظار لجمع الملفات يدويا من المكاتب، وبالفعل بدأت الهيئة فى استخدامه منذ 10 أيام.

وأضاف، أن الجزء الثانى من التطبيق هو بدء إعداد ملف المؤمن عليه قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد قبل بلوغه بثلاث شهور.

ونوه رئيس الهيئة بأنه "جرى إعادة إطلاق المنصة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتى توقفت عقب رفع قاعدة بيانات صرف متجمدات العلاوات الخمس، وذلك بنفس الخدمات التى كانت تقدمها ومن المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة، ومنها خدمة الربط مع قاعدة بيانات المرور حتى يتمكن مليون ونصف سائق مهنى تجديد رخص المركبات أو المهنية، دون أن يذهب لمقار مكاتب التأمينات لسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليهم".

وأشار إلى الاتفاق مع الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على اعتبار الصحفى غير المسجل فى منشأة صحفية "صاحب عمل"، ويسدد قيمة اشتراكه التأمينى عنه وعن صاحب العمل بمجرد الحصول على شهادة من نقابة الصحفيين تفيد قيده فيها، لافتا إلى أنه من المقرر تقديم خدمات التأمينات للصحفيين فى مقر نقابتهم للتيسير عليهم.