دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #سويت_نوفمبر. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. ويأتي هذا الهاشتاج مع دخول شهر نوفمبر والانتهاء من شهر أكتوبر الذى يرتبط فى أذهان البعض بشهر الحب والاستعداد أكثر لبداية فصل الشتاء.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سويت نوفمبر.. رواد تويتر يحتفلون بانتهاء شهر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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