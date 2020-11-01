راهبان جديدان لدير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو

أتم نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو اليوم طقس صلوات رهبنة إثنين من طالبي الرهبنة بالمزرعة التابعة للدير بالخطاطبة.

وصلى نيافة الأنبا هدرا صباح اليوم طقس صلوات رهبنة الراهبين الجديدين بمشاركة نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت بالمزرعة، والراهبان الجديدان هما، الراهب كيرلس الباخومي، والرهب سدراك الباخومي.

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من ناحية أخرى، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السبت المقبل بعرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.

وقال القس بولس حليم حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

وأضاف أنه من المقرر أن يشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرزة المرقسية ولفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.