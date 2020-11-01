أستاذ وتلميذ وزميل.. البابا تواضروس يكتب افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة

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وتناول البابا تواضروس الشخصية الأولى وهو الأستاذ وتحدث عن غمالائيل، أفضل معلم للناموس في التاريخ اليهودي، والثاني التلميذ وهو بولس الرسول، أحد تلاميذ غمالائيل المعروفين بالغيرة والحماس ليهوديته، والثالث برنابا زميل الدراسة مع بولس الرسول.
واستكمل نيافة الأنبا رافائيل حديثه عن "علامات قبل المجئ الثاني ٣"، بينما تأمل نيافة الأنبا مارتيروس فى رموز المسيح المخلص تحت عنوان "المسيح المخلص في أيقونة السيدة العذراء مريم".
كما ناقش نيافة الأنبا بيتر فكرة "النظرة القديمة والنظرة المتجددة" في مقال حمل نفس العنوان، هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الأباء الكهنة والخدام المتخصصين.
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