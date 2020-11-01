وزير الشباب: وحدة القارة السمراء تبدأ من بناء جيل إفريقى قوى

وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كلمة إلى الشباب الإفريقى بلغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية والسواحيلية، داخل وخارج مصر ، معبرا عن بالغ سعادته بالدبلوماسية الشبابية النشطة فى القارة السمراء ومقدماً لهم التهنئة بمناسبة "يوم الشباب الإفريقى"، والذى يحتفل به فى الأول من نوفمبر من كل عام منذ إقرار ميثاق الشباب الإفريقى 2006.





وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن القيادة السياسية فى مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تهتم بدعم وتأهيل الشباب الإفريقى من خلال المنح التأهيلية التى تقدمها مصر، بالإضافة إلى المنح الفنية المتخصصة التى تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يساهم فى فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات.

ووفق بيان رسمى، قدم صبحى كشف حساب لشباب القارة الإفريقية، ليؤكد على إصرار القيادة الاتجاه جنوبا وإعلاء قيم الوحدة الأفريقية مع أبناء القارة الواحدة ليس فقط بالخطب الرنانه ولكن بالعمل الحقيقى على أرض الواقع، وإعلاء لقيمة التعاون (جنوب جنوب)، مشيرا الى أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، نفذت، خلال الفترة الماضية، عشرات الانشطة الشبابية القارية دعما لمبادرة الاتحاد الإفريقى "تأهيل مليون شاب وفتاه بحلول عام 2021 والمعروفة بـ 1Mby2021، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال العام 2019، يأتى فى مقدمتها إعلان الرئيس خلال منتدى شباب العالم "أسوان عاصمة الشباب الإفريقى".

واستضافت مصر العديد من البطولات والفعاليات خلال 2020/2019، أبرزها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار، والتى استضافتها مصر بعد غياب حوالى 13 عاما وبمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة، بافتتاح أسطورى يليق بتاريخ القارة، و"بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما" والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 8 منتخبات إفريقية متأهلة للبطولة، والبطولة الإفريقية لرفع الأثقال المكفوفين.

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة العديد البرامج خلال عام 2020 أبرزها (دورة الألعاب الإفريقية الأولى للاولمبياد الخاص تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملتقى الشباب العربى الإفريقى بمدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب إفريقى وعربى، وملتقى الشباب الإفريقى حول المواطنة والتنمية بمشاركة 20 دولة إفريقية، ومنحة ناصر للقيادة الإفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة 120 شاب وفتاه من 43 دولة إفريقية، وبرنامج متطوعى الاتحاد الإفريقى العاشر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة 200 شاب وفتاة من 54 دولة إفريقية وهو أكبر برنامج تطوعى فى القارة / مسابقة أوسكار الإبداع الإفريقى، واستضافة حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2019 فى مدينة الغردقة، وإطلاق أول رحلة سياحية ثقافية نهرية لشباب أفريقيا انطلقت من القاهرة وحتى مدينتى الاقصر وأسوان لتكريس مفهوم التعاون بين ابناء دول حوض النيل، واستضافة بطولة كأس العالم للغطس، وتعد مصر أول دولة فى تاريخ إفريقيا تستضيف بطولة العالم للغطس، واستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش، وتستمر مصر فى استضافة البطولة حتى عام 2022".

وعلى مستوى الأحداث القارية والدولية، هنأ صبحى شباب مصر ممثلى إفريقيا فى المحافل الدولية الرياضية بفوزهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة فى التاريخ كأول فريق إفريقى يحصد البطولة، وفوز منتخب مصر للبولينج بالمركز الأول فى بطولة أمم إفريقيا، وتحطيم شباب مصر الرقم القياسى بدورة الألعاب الإفريقية برصيد 273 ميدالية مقابل 217 ميدالية فى 2015، وحصول منتخب مصر ممثل إفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عاما رابع العالم 2019.

ونوه صبحى الى أن الحكومة المصرية بكل قطاعتها ومؤسساتها تعمل على قدم وساق من أجل خدمة شباب إفريقيا وتحقيق التعاون الإفريقى فى مختلف التخصصات والمجالات، واستعداد وزارة الشباب والرياضة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإفريقية كما أكد على دور مكتب الشباب الإفريقى كوحدة متخصصة بالوزارة بالشؤون الإفريقية، ومن المقرر تنفيذ الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة بعد النجاح الكبير للدفعة الأولى.

يذكر أن القارة الأفريقية تحتفل فى الأول من نوفمبر من كل عام، منذ العام 2006، بـ "يوم الشباب الإفريقى"، منذ أن تم اعتماد ميثاق الشباب الإفريقى بقمة بانجول فى عام 2006، وتأتى أهمية يوم الشباب الإفريقى لتذكير صانع القرار دائما بحقوق ودور الشباب ومساهمته فى التغيير الاجتماعى والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى جميع انحاء المجتمع الإفريقى، إضافة الى توجيه طاقة الشباب المثالية لتعزيز الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة فى إفريقيا.