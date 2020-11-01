تشريعية النواب توافق على مشروع قانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى

ووفقا للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات، فرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

وقالت المذكرة الإيضاحية، إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرف، وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، ويخدعون به غيرهم، فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.

وأضافت المذكرة: ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكرى، وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية فى تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

وأوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التى يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة، والهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل.

وبينت المذكرة: لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فقط، وإنما تستدعى مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولًا، لذلك فقد ارتؤى تعديل القانون، الفصل بغير الطريق التأديبى المشار إليه ليسرى على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها إما لكون الدولة هى المالكة لها أو المساهم الرئيسى وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق فى تشكيل الوعى العام وتوجيه أفكار الشباب، والنشء، مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.

كما تضمنت المادة 1 بالبند "هـ" حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، وهى حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقا مع المنطق القانونى السليم، حيث إن إدراج الشخص على قوائم الإرهاب بقرار من السلطات القضائية، وفقا للقانون المشار إليه، يقتضى بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.

وأجازت المادة 2 فقرة أولى، لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، فى إصدار قرار الفصل، وذلك تخفيفًا للعبء الإدارى فى ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة" "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل فى الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها"، بحسبان العبارة صارت لا محل لها فى ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون، رقم 47 لسنة 1972، وتحديدًا المادة 10 بند "عاشرا" المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى، والمادة 49 التى تنص على سلطة المحكمة فى وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرًا بالفصل.

كما روعى فى مشروع القانون المعدل، حذف التفرقة القائمة بين شاغلى الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية فى كافة مواضع القانون القائم، وذلك إطلاقا لسلطة القضاء فى وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب فى ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمى بين المستوى الوظيفى للعامل ودرجة الخطورة التى يمثلها، والتى قد تستدعى فصله بغير الطريق التأديبى.