الجيزة: ضبط 26 طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك خلال أكتوبر

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، ومباحث التموين، من ضبط 26 طن أحشاء ودهون حيوانية ومقطعات لحوم و دواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وذلك على مدار شهر أكتوبر، داخل ثلاجات حفظ لحوم، ومحال جزارة وبيع مجمدات.





وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين. ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى، انه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث شملت 4,5 طن داخل ثلاجة حفظ ومفرمة لحوم بالعجوزة والوراق، و4 أطنان أحشاء ودهون حيوانية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، بحى جنوب الجيزة، ومنها 250 كجم لحوم ضانى وبتلو وبقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وطنين دهون حيوانية وجلود دواجن ولحوم مفرومة فاسدة فى ثلاجة لحوم، بأحياء العمرانية والهرم، وضبط 14 طن دواجن فاسدة ومصنعاتها بثلاجة ومجزر بأبو النمرس، و1,5 طن دهون حيوانية ببولاق الدكرور.

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