سدد المديونيات .. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر وعدد من الاتفاقيات.
وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامى أحمد عبدالرؤوف موسى، وكيلا عن مصطفى عبدالجليل ضد النائب خالد بشر، والتى تضمنت عددا من الاتهامات الموجهة الى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه وإصداره أمرا بعد صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.
وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.
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