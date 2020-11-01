محلية البرلمان: 44 مليار جنيه لتطوير أكثر من 1100 سوق عشوائية

ناقش المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية فى مصر يبلغ نحو 1100 سوق، بناءً على ما تم عرضه من ممثلى الحكومة خلال اجتماعات سابقة للجنة، وأن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه.





ووفق بيان رسمى، أوضح السجينى، خلال اجتماع اللجنة، أنه تبين للجنة تعدد الولايات على الأراضى المستخدمة لتطوير الأسواق، وعدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة، وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، بأن تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل، وضرورة اشتراك وزارة التنمية المحلية مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة فى إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءً من القرية والحى مرورا بالمدينة والمركز وصولا العواصم المحافظات. وشدد على ضرورة توجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكل رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدى إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضى المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.

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