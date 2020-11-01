الأوقاف: فوز 17 عضوا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم بالتزكية

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان، إن ذلك جاء بناءً على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وذلك على النحو التالى:

ـ إعلان فوز فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد، رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه.

ـ إعلان فوز 17 عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم، وهم:

ـ فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التى لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 / 11 / 2020، حتى يوم الثلاثاء 11 / 11 / 2020، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.