الأوقاف: فوز 17 عضوا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم بالتزكية

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وقالت وزارة الأوقاف فى بيان، إن ذلك جاء بناءً على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وذلك على النحو التالى:
ـ إعلان فوز فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد، رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه.
ـ إعلان فوز 17 عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم، وهم:
ـ فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التى لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 / 11 / 2020، حتى يوم الثلاثاء 11 / 11 / 2020، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.
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