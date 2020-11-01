ووفقا للمادة (3) بمشروع قانون الحكومة، تنشأ بالوزارة المختصة بشؤن السياحة، بوابه إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة" وتتولى الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها. وتحل البوابة محل بوابه العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزامتها. ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنه الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلى الذى اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب يوافق على إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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