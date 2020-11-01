مقاطعة_المنتجات_الفرنسية يتصدر تويتر

أطلق العديد من رواد السوشيال ميديا مقاطعة ضد المنتجات الفرنسية اعتراضا على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون والرسوم التي انتشرت مؤخرا تسيء للرسول، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه ليس من شأنه التعليق على قرار الصحفيين بالنشر، في إشارة إلى إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" الرسوم المسيئة للنبي. كما أضاف أنه "لدينا حرية تعبير وحرية عقيدة. لدينا حريات في فرنسا لكن علينا أيضًا إظهار الاحترام والكياسة".
وقد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت تعليقاتهم معترضة ومستمرة على المقاطعة كما يلي :
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