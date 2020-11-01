ضبط أقراص مخدرة بحوزة راكب أجنبي في مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزته راكب أجنبي الجنسية، وذبك بالمخالفة لقانون الصيدلة وقانون الجمارك.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، اشتبه مأموري الجمرك في راكب أجنبي الجنسية حاول الخروج من لجنة الخط الأخضر واستوقفه أحمد عاطف رئيس قسم اللجنة الجمركية.

وأضافت المصادر أنه بسؤال الراكب عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه فأجاب بالنفي، وبعرض الأمر علي احمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 كلف مصطفى مرسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب بإجمالي 4 حقائب على جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray".

وأشارت المصادر أنه تلاحظ من خلال الفحص وجود عبوات دوائية، وتم تكليف محمد محمود عمر مأمور الجمرك بالخط الأخضر بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على 450 قرصا من العقاقير المخدرة.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.