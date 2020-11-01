"مسيرة عطاء.. وفارس نبيل".. الإنتاج الحربي تكرم "العصار" في عيدها الـ 66

وظهر جثمان الفقيد الراحل الفريق محمد العصار، ملفوفًا بعلم مصر تكريمًا له، كما

استعرض حرس الشرف، النياشين والقلائد التى حصل عليها الفريق محمد العصار، خلال مسيرته المهنية بالقوات المسلحة.