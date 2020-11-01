"مسيرة عطاء.. وفارس نبيل".. الإنتاج الحربي تكرم "العصار" في عيدها الـ 66

تطلق وزارة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل، فيلمًا بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لوزارة الإنتاج الحربي، وتخليدًا لذكرى الفريق الراحل محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق.
وشارك في الجنازة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.
وقدم السيسي العزاء لأسرة الفريق محمد العصار، الذي يعد أحد الرموز العسكرية المصرية أثناء تقدمه الجنازة العسكرية في مسجد المشير طنطاوي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل وفاة الفريق محمد العصار بإطلاق أسمه على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر"، وهو أحد المحاور التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ أيام بشرق القاهرة خلال افتتاحه عددا من المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
وشارك في الجنازة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.
وقدم السيسي العزاء لأسرة الفريق محمد العصار، الذي يعد أحد الرموز العسكرية المصرية أثناء تقدمه الجنازة العسكرية في مسجد المشير طنطاوي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل وفاة الفريق محمد العصار بإطلاق أسمه على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر"، وهو أحد المحاور التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ أيام بشرق القاهرة خلال افتتاحه عددا من المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
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