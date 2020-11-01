دقيقة حداد فى بداية الجلسة العامة لمجلس النواب

ووفق بيان، نعى الدكتور على عبد العال، النائبة الراحلة، مشيدا بدورها الكبير فى أثناء عضويتها بالمجلس. يشار إلى أن النائبة كانت مرشحة ضمن قائمة فى حب مصر، ولن يتم تصعيد أحد بدلا منها لأنه يتبق على مدة المجلس أقل من 6 أشهر.

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