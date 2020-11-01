الوطنية للانتخابات: المصريون أثبتوا قدرتهم على مواجهة الصعاب فى سباق النواب

وأشادت الهيئة، فى المؤتمر الصحفى الجارى الآن، بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين، على التصويت فى الانتخابات، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشعب المصرى أثبت صموده فى مواجهة الصعاب، وإصراره على ممارسة واجبه الدستورى.
وأوضح أن الانتخابات جرت بنزاهة، وتنافسية، فى رسالة للعالم، تؤكد قدرة مصر على مواجهة الصعاب.
ووجه لاشين الشكر للقوات المسلحة والشرطة، لجهودهما فى تأمين ونقل القضاء، وتأمين العملية الانتخابية
وأجريت انتخابات المرحلة الأولى، لمجلس النواب، فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 فى الخارج، ويومى 24 و25 فى الداخل.
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