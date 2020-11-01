السبت.. البابا تواضروس يطلق فيلم وكتاب مسار العائلة المقدسة

يرأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت المقبل، الاحتفال بعرض الفيلم الوثائقى "مسار العائلة المقدسة فى مصر"، وإصدار كتاب عن نفس الموضوع، من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.





ووفق بيان، ترجم الكتاب إلى ست لغات، الإنجليزية والايطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

يشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التى ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلى جانب البابا تواضروس الثانى لفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التى يشملها المسار.

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