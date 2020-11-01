عاجل .. الرئيس يجتمع بمسؤولى الحكومة لمتابعة مستجدات مدينة دمياط للأثاث

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وأسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "مستجدات مدينة دمياط للأثاث، وتطوير صناعة الأثاث فى مصر" ووجه الرئيس بالاستمرار فى توفير كافة مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للاثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص فى صناعة الأثاث فى اطار مؤسسى منظم وفق أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلى داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى، وهو الامر الذى يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعى المتخصص لصناعة الأثاث فى محافظة دمياط ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة. واطلع الرئيس فى هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالى لمدينة دمياط للاثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف انواعها واحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.

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