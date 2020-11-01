محافظ القاهرة: انتخاب مجلس الشيوخ خطوة جديدة فى مسيرة مصر الديمقراطية

وأشار محافظ القاهرة الى أن العاصمة تشعر بالفخر لكونها تضم العدد الأكبر من أعضاء مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن انتخاب مجلس الشيوخ يعتبر خطوة جديدة فى مسيرة مصر الديمقراطية ويثرى التجربة النيابية المصرية ويضفى مزيدًا من الدراسة لمشروعات القوانين قبل إقرارها ويسهم فى توطيد دعائم الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المتأمل لتاريخ المجلس على مدار مسيرته يجد له دومًا بصمة مؤثرة فى ارتقاء الوطن ودعم القرارات المصيرية التى مر بها.

وأكد محافظ القاهرة على أن المجلس قادر على تنفيذ تطلعات الشعب فى التقدم والرقى فى مختلف المجالات مستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والمضى فى سياسة التنمية والتطور الاقتصادى، والاجتماعى، والسياسى التى بدأها رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذى يلبى تطلعات وطموحات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن العاصمة على استعداد دائم لتقديم جميع أوجه الدعم لمجلس الشيوخ لمواصلة مسيرة الخير والإنتماء للوطن.

وأثنى نواب مجلس الشورى على مبادرة المحافظة بالإلتقاء بهم مشيدين بعدد من القرارات التى اتخذتها المحافظة لخدمة المواطنين وعلى رأسها تخفيض سعر متر التصالح مراعاة للبعد الاجتماعى.