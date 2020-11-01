لاشين إبراهيم : 28% نسبة المشاركة فى الجولة الأولى لانتخابات النواب

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، إن انتخابات الجولة الأولى، من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب جرت تحت إشراف قضائى كامل.





وأضاف لاشين، فى مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الناخبين، ومنع تفشى فيروس كورونا. وأوضح أن نسبة المشاركة، فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى جرت فى 14 محافظة، بلغت 28%.

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