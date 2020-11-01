مصر الخير: تطوير 200 حضانة بالوادى الجديد بـ2.5 مليون جنيه

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة، لتطوير 50 قاعة داخل 16 حضانة بمناطق الخارجة وباريس كمرحلة أولى.

وأضافت، فى بيان لها اليوم، أن التطوير يشمل عمليات الصيانة والتطوير الإنشائى والبنية التحتية مع تجهيز القاعات، بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الآمنة للأطفال والتى تضمن لهم كل الإمكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوى سليم، فى إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

تم توقيع البروتوكول بحضور سهير عوض، مدير برنامج الغارمين ممثلة عن مؤسسة "مصر الخير" وحنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، ومحمد منير العديسى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وقالت سهير عوض إن مؤسسة "مصر الخير" تقوم بتنفيذ تطوير 50 قاعة داخل 16 حضانة بمدن الخارجة وباريس لـ 13 حضانة بالخارجة و3 دور حضانة بباريس، فى إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم والذى يشمل تطويرالحضانات داخل 25 محافظة، حيث تقوم مؤسسة "مصر الخير"، بتطوير قاعات داخل الحضانات فى 8 محافظات هى الوادى الجديد وشمال سيناء والأقصر وقنا والمنيا والسويس والإسماعيلية ومرسى مطروح، وتقوم بتطوير 50 قاعة داخل كل محافظة.

فى حين أكد، محمد العديسى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن البروتوكول تقدر اعتماداتة المالية بحوالى 2.5 مليون جنيه للمرحلة الأولى، ويتضمن تصنيع غالبية الإثاثات اللازمة للتطوير من خلال مركز التكوين التابع لجمعية الأسر المنتجة بالمنطقة الصناعية بالخارجة إلى جانب عمل دورات تدريبية للعاملين بالحضانات يسبقهم رفع كفاءة العمليات الإنشائية لدور الحضانات، لافتا إلى أن البروتوكول يتضمن تطوير ورفع كفاءة 200 حضانة بمراكز المحافظة الإدارية، منها ٥٠ كمرحلة أولى.