سافر إلى جزر المالديف وسيشل بأسعار رمزية مع مصر للطيران

وقالت الشركة فى بيان، اليوم الأحد، إن ذلك جاء ذلك استكمالاً للحملة التشجيعية للسفر التى أطلقتها مصر للطيران تحت شعار "مش حنبطل نسافر".

ويمكن للعملاء شراء التذاكر بأسعار خاصة من جميع مكاتب الشركة حول العالم أو من خلال مركز الاتصالات فى مصر على 1717 أو عن طريق الموقع الإلكترونى www.egyptair.com.

وتسير مصر للطيران 14 رحلة أسبوعية بين القاهرة وأبوظبى بأحدث طرازات الشركة الطائرة الإيرباص A320Neo والبوينج B737-800.

كما ترجو الشركة من عملائها ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء السفر ومراجعة متطلبات السفر إلى الدول المختلفة عبر موقعها الإلكترونى www.egyptair.com.