عبد العال يعلن خلو مقاعد 3 نواب بعد تعيينهم بمجلس الشيوخ

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلو مقاعد ثلاثة نواب تم تعيينهم بمجلس الشيوخ بناء على قرار رئيس الجمهورية، وهم النواب بهاء أبو شقة والسيد عبد العال ورمضان موسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
واستعرض عبد العال نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، التي تنظم آلية استقالة النواب حال تعيينهم بأي منصب اخر.
كما أعلن عبد العال، قيام كل من النواب المعينين بالشيوخ بالتقدم باستقالاتهم من عضوية مجلس النواب بعد صدور قرار تعيينهم بالشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الاستقالات جاءت خالية من اي قيد وشرط وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأنه تم قبول استقالاتهم، فضلا عن ادائهم اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ.
وأعرب عبد العال عن تمنياته بكل التوفيق والسداد للنواب في مهمتهم بمجلس الشيوخ.
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