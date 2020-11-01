"الوطنية للانتخابات": نسبة المشاركة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 28.06%

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بلغت 28.06، حيث أن عدد الحاضرين 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبا في 14 محافظة جرت فيها الانتخابات.

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