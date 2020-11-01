رئيس الوزراء أمام البرلمان: دعاوى الخونة والمتربصين تحطمت على صخرة شعبنا اليقظ

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "ندرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها رغم الظروف الصعبة فى ظل تداعيات كورونا والتى من آثارها انخفاض معدلات النمو"، بالإضافة الى الانعكاسات السلبية التى تشهدها عدد من الدول ومنها عدم الاستقرار فى المنطقة.

جاء ذلك خلال بيان رئيس الوزراء اليوم أمام الجلسة العامة للبرلمان حول الأسباب والمبررات التى دعت لإعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، وأضاف: "يشاء الله أن تمر مصر فى هذه الظروف بتماسك بسبب صلابة شعبها وثقته فى قيادته وحكومته".

وأضاف رئيس الوزراء قائلا: "نفخر أننا دولة من الدول القليلة التى حققت معدل نموا إيجابى خلال العام الماضى وتتوقع المؤسسات الدولية أن استمرار هذا النمو الإيجابى العام القادم".

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "أذكر بصراحة أن ما حققته مصر لا يرضى المتربصين بل يزداد مسعاهم ويرقى الى درجة الخيانة"، متابعًا: "تحطمت دعواهم المغرضة على صخرة شعبنا اليقظ".

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه التهديدات اسقطت بعيون يقظة رجال القوات المسلحة والشرطة وستظل مصر شامخة وقوية ولن ينال منها حد.