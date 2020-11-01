هنأ سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة، الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى السادسة والستين لانطلاق ثورة الأول من نوفمبر 1954، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عبد المجيد تبون الذي يقوم حاليا برحلة علاجية في ألمانيا.
وقال السفير مشرفة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - "نهنئ الجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية عام 1954 في ظل العلاقات الطيبة والتاريخية التي تجمع البلدين حيث كانت مصر داعما رئيسيا للثورة الجزائرية حتى الاستقلال".
وأضاف أن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة منذ مئات السنوات، مشيرا إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت للجزائر، كما أن الرئيسين السيسي وتبون التقيا في عدة مناسبات دولية وتبادلا عدة اتصالات هاتفية وتجمعهما علاقة أخوية قوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بالجزائر: نهنئ الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بذكرى ثورة الأول من نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.