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الثلاثاء المقبل.. الإنتاج الحربي تطلق فيلم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"

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وقدم الفريق محمد العصار تاريخا مشرفا في القوات المسلحة ، وكان دوما على قدر المسئولية حبا لوطنه، وكان له دورا بارزا في المشروعات التنموية والقومية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الماضية، منذ توليه منصب وزير الإنتاج الحربي.
وتقلد "العصار" العديد من المناصب، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث.

وتولى "العصار" منصب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وتولى منصب مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وحصل اللواء العصار على العديد من الأنواط والأوسمة، أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتلى أكتوبر ۷۳، وسام جوقة الشرف "مرتبة قائد" من فرنسا.

وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

انتهت وزارة الإنتاج الحربي  من مشاريع وإنجازات خلال السنوات الماضية ، وتحققت على أرض الواقع .

كما وصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن". 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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