الثلاثاء المقبل.. الإنتاج الحربي تطلق فيلم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"

وتولى "العصار" منصب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وتولى منصب مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.
وحصل اللواء العصار على العديد من الأنواط والأوسمة، أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتلى أكتوبر ۷۳، وسام جوقة الشرف "مرتبة قائد" من فرنسا.
وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
انتهت وزارة الإنتاج الحربي من مشاريع وإنجازات خلال السنوات الماضية ، وتحققت على أرض الواقع .
كما وصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".
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