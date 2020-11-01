بعد خناقته مع كهربا.. الجمهور يهاجم محمد فضل

هاجم عدد من مستخدمي السوشيال ميديا محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد خناقته أمس مع محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #محمد_فضل، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.