توفير مستلزمات الإنتاج.. السيسي يتابع مستجدات مدينة دمياط للأثاث

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وأسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مستجدات مدينة دمياط للأثاث، وتطوير صناعة الأثاث في مصر.

ووجه الرئيس بالاستمرار في توفير كل مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للأثاث لتصبح مركزا متكاملا ومتخصصا في صناعة الأثاث في إطار مؤسسي منظم وفق أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالي لمدينة دمياط للاثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف أنواعها وأحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.