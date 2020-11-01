الوطنية للانتخابات تدعو للمشاركة بالمرحلة الثانية : لا تسمعوا لأعداء الوطن

وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، الشكر للشعب المصرى، على مشاركته الفعالة فى انتخابات المرحلة الأولى، من الجولة الأولى، لانتخابات مجلس النواب 2020.





وفى مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى، التى جرت فى 14 محافظة، قال لاشين إبراهيم، إن الشعب المصرى أثبت بحق أنه على قدر المسؤولية. ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أبناء الشعب المصرى، ممن لهم حق التصويت فى المرحلة الثانية، أن يقبلوا على الانتخابات. وقال:"اقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا للشائعات، ولأعداء الوطن"، لافتًا إلى أن أعداء الوطن، يدّعون الحرية، وهم أبعد ما يكون عنها.

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