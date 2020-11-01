الوطنية للانتخابات تشيد بجهود القوات المسلحة فى انتخابات النواب

وقال لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، فى مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى، التى جرت فى 14 محافظة، إن القوات المسلحة نقلت 1200 قاض، ونحو 70 طنًا من الأوراق الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات جرت بنزاهة، وشفافية، وسط مراقبة لأكثر من منظمة حقوقية.