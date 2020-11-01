رئيس العربية للتصنيع : التعاون مع المراكز والجامعات لزيادة الإنتاج المحلى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الشراكة مع معهد التخطيط القومى لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المضافة للمنتجات المصرية، موضحا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن فى ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لبرامج تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأحد، أشار "التراس" إلى التعاون الوثيق مع المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلى واهتمام العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع للدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، لبحث الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل بين العربية للتصنيع ومعهد التخطيط، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير.

وتم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، خلال اللقاء، ومنها الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحى والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمى والطاقة المتجددة وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعى.

كما تناول اللقاء الاتفاق على الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع ومعهد التخطيط القومى، والبدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح الدكتور علاء زهران، أن أهداف مشروع تعميق التصنيع المحلى تتمثل بصفة أساسية فى توسيع قاعدة الصناعات الثقيلة عمومًا وصناعة الآلات والمعدات بشكل خاص، وزيادة الإسهام المحلى فى تقنيات الصناعة من خلال التطوير والإبتكارالتكنولوجى، إضافة لزيادة درجة تكامل الهيكل الإنتاجى للإقتصاد الوطنى وتقوية التشابكات بين مختلف صناعاته وقطاعاته، والتقدم على طريق بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، وبما يسهم فى النهاية فى تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة من حيث توفير فرص عمل لائقة ومستدامة والإحلال محل الواردات وزيادة حجم الصادرات.

وأشار زهران إلى أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين معهد التخطيط القومى والهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تُمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى لمصر وأيضاً فى دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.