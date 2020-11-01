لاشين إبراهيم يوجه رسالة للفائزين بالمرحلة الأولى : كونوا عند ظن الناس بكم

وقال لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى اليوم الأحد: "أعضاء مجلس النواب يا من اختاركم الشعب.. الأمانة عظيمة". وتابع: "نحن على ثقة أنكم أهل لها، فاحفظوا ثقة مصر وشعبها.. وكونوا عند ظن الشعب بكم، وكونوا نوابا عن الشعب بأكمله، وليس عن دائرتكم فقط".

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