الوطنية للانتخابات : نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قضاة مصر، ورجالها من الجيش والشرطة، أثبتوا أنهم مخلصين لوطنهم، خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.





وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب 2020، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وقال: "الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد العهد أن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين". ودعا المستشار لاشين إبراهيم، الشعب المصرى للمشاركة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، محذرًا من الانسياق خلف الشائعات التى يروجها أعداء الوطن، ومشيدًا بالإقبال الكثيف من المواطنين خلال المرحلة الأولى التى جرت فى 14 محافظة.

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