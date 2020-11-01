السيسى يوجه بتوفير كافة المسلتزمات لـ”دمياط للأثاث” لتصبح مركزاُ متكاملاً

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وأسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "مستجدات مدينة دمياط للأثاث، وتطوير صناعة الأثاث في مصر"
ووجه الرئيس بالاستمرار في توفير كافة مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للاثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث في اطار مؤسسي منظم وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى، وهو الامر الذي يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة.
و اطلع الرئيس في هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالي لمدينة دمياط للاثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف انواعها واحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.
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