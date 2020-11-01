أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت: 1-محافظة أسوان دائرة ادفو دائرة أول أسوان دائرة كوم أمبو دائرة نصر النوبة 2-محافظة أسيوط دائرة أبو تيج دائرة أول أسيوط دائرة الفتح دائرة القوصية 3-محافظة الإسكندرية دائرة أول الرمل دائرة أول المنتزه دائرة الدخيلة دائرة العطارين دائرة سيدى جابر دائرة محرم بك 4-محافظة الأقصر دائرة إسنا دائرة الأقصر دائرة القرنة 5-محافظة البحر الأحمر دائرة أول الغردقة دائرة الشلاتين دائرة سفاجا 6-محافظة البحيرة دائرة أبو المطامير دائرة أبو حمص دائرة إيتاي البارود دائرة الدلنجات دائرة المحمودية دائرة حوش عيسى دائرة دمنهور دائرة كفر الدوار دائرة كوم حماده 7-محافظة الجيزة دائرة أبو النمرس دائرة أطفيح دائرة أول أكتوبر دائرة إمبابة دائرة البدرشين دائرة الجيزة دائرة الصف دائرة العمرانية دائرة الوراق دائرة بولاق الدكرور دائرة كرداسة دائرة منشأة القناطر 8-محافظة الفيوم دائرة أبشواى دائرة أطسا دائرة الفيوم دائرة سنورس 9-محافظة المنيا دائرة أبو قرقاص دائرة أول المنيا دائرة دير مواس دائرة غرب سمالوط دائرة مغاغة دائرة ملوى 10-محافظة الوادى الجديد دائرة الخارجة دائرة الداخلة 11-محافظة بنى سويف دائرة إهناسيا دائرة ببا دائرة بنى سويف دائرة ناصر 12-محافظة سوهاج دائرة أخميم دائرة البلينا دائرة المراغة دائرة المنشأة دائرة جرجا دائرة دار السلام دائرة سوهاج دائرة طهطا 13-محافظة قنا دائرة أبو تشت دائرة قنا دائرة قوص دائرة نجع حمادي 14-محافظة مطروح دائرة الحمام دائرة مطروح

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. ننشر نتيجة جميع محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.