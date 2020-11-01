على عبد العال: تطوير التعليم بالسنوات الماضية لم يحدث إلا بالحقبة الناصرية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسى للتنمية وهو تطوير التعليم، قائلا: "ما تم خلال السنوات الماضية فى تطوير التعليم لم يحدث فى تاريخ مصر إلا فى الحقبة الناصرية".

ولفت عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إلى إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين والكثير من الجامعات والمدارس التى انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.

وأشاد الدكتور على عبد العال، بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجها الشكر للوزير الدكتور طارق شوقى الذى اعتبر تطوير التعليم قضية أمن قومى.

ومن ناحيته أكد النائب كمال أحمد، أنه لا يوجد تنمية دون تعليم، مشددا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى بالعملية التعليمية وهو المعلم.

فيما ناشد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر فى أجور ومرتبات المعلمين فى المدارس الخاصة فى ظل ارتفاع المصروفات المدرسية فى تلك المدارس.